Ação da Brigada Militar termina com prisão, apreensão de adolescente, drogas e arma de fogo no bairro Piola

O trabalho de patrulhamento da Brigada Militar resultou em uma ocorrência policial na tarde desta quarta-feira (11), no bairro Piola. Durante a ação, os policiais prenderam um homem de 23 anos e apreenderam um adolescente de 17 anos, irmãos, além de apreender drogas, uma arma de fogo, munições e outros materiais.

Conforme as informações da ocorrência, os policiais militares trafegavam pela Avenida Poço de Bombas quando, nas proximidades de um campo, perceberam a movimentação de um indivíduo. Ao notar a presença da guarnição, ele fugiu carregando um invólucro, sendo acompanhado pelos policiais até uma residência.

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No local, os policiais encontraram o adolescente de 17 anos segurando uma sacola plástica contendo maconha. Durante as buscas no imóvel, também foram localizados outros entorpecentes, uma arma de fogo, munições e uma balança de precisão.

A ação policial resultou na apreensão de:

1,077 kg de maconha;

1,053 kg de cocaína;

173 gramas de crack;

Uma arma de fogo calibre .38;

Três munições;

Uma balança de precisão;

Três aparelhos celulares.

O homem, de 23 anos, recebeu voz de prisão, enquanto o adolescente, de 17 anos, foi apreendido. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, juntamente com os materiais, para os procedimentos legais.

A ocorrência destaca a atuação da Brigada Militar no policiamento ostensivo e a importância do trabalho de patrulhamento realizado pelas guarnições. A atenção dos policiais durante o serviço permitiu identificar a situação, realizar a abordagem e apreender drogas, arma e demais materiais, contribuindo para as ações de combate ao tráfico de entorpecentes e para a segurança da comunidade. Na DP, foi determinado flagrante para o maior de idade.