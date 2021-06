Ação da Prefeitura coleta mais de 10 toneladas de resíduos eletrônicos

Compartilhe















Em decorrência da Semana do Meio Ambiente, comemorada de 1º a 11 de junho, a Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoveu nos dias 7 e 8 de junho, o recolhimento de resíduos eletrônicos em Alegrete. A campanha de descarte correto de resíduos eletrônicos inservíveis ocorreu no dia 7, na EMEB Waldemar Borges, no bairro Dr. Romário e no dia 8, ao lado do Centro Cultural, durante a segunda edição da Feira de Troca Sustentável.

A campanha arrecadou mais de 10 toneladas de lixo eletrônico, como computadores, televisores, celulares, vídeo cassetes, vídeo games, máquinas fotográficas, entre outros, que não tem mais utilidade para os moradores. Todo o montante foi destinado à empresa Natusomos, localizada em Horizontina, que fará o descarte correto dos aparelhos recolhidos. As pessoas que participaram da campanha receberam a doação de mudas de plantas ornamentais, medicinais e aromáticas. “Ações como essa contribuem na diminuição da poluição causada por equipamentos fabricados com metais pesados altamente tóxicos. Por isso, pedimos para que os alegretenses sempre nos ajudem. Assim, a gente preserva a nossa cidade e o planeta”, ressalta a secretária Gabriella Segabinazi.