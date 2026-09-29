Ação das benzedeiras arrecadará alimentos e donativos para moradores do Passo Novo nesta quarta-feira

As benzeduras desta quarta-feira (30) terão um significado especial em Alegrete. Além de manter a tradição e oferecer um momento de fé e acolhimento, a iniciativa vai contribuir diretamente com as famílias atingidas pelo temporal que provocou danos no Passo Novo nos últimos dias.

A ação será realizada durante a tarde, no CTG Farroupilha, onde as pessoas que participarem das benzeduras poderão substituir a contribuição simbólica normalmente destinada ao custeio do projeto por doações de materiais e alimentos.

Entre os itens que podem ser entregues estão alimentos não perecíveis, toalhas, travesseiros, lençóis, cobertas, materiais de higiene e produtos de limpeza.

A proposta é que as doações sejam encaminhadas imediatamente para uma das pessoas que teve a residência atingida pelas chuvas. Ela estará no local para receber os donativos e, juntamente com uma representante do CTG Farroupilha, fará a distribuição às famílias que necessitam de auxílio.

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Solidariedade após os temporais

A mobilização ocorre em um momento em que moradores do Passo Novo ainda enfrentam as consequências do forte temporal registrado no último sábado (26). Centenas de residências foram afetadas e equipes da Defesa Civil e da comunidade seguem prestando atendimento na região.

A iniciativa das benzedeiras busca somar esforços às ações de apoio que estão sendo realizadas para auxiliar as famílias atingidas.

Para Nádia Miletto, uma das coordenadoras do projeto em Alegrete, a mobilização representa uma forma de unir fé, solidariedade e cuidado com quem passa por um momento difícil.

“Vamos continuar em oração e abençoando a todos neste difícil momento, que logo será superado com a amorosidade e ações que já estão sendo feitas pelos nossos governantes e toda a comunidade”, destaca Nádia.

Como participar

Quem quiser participar das benzeduras na tarde desta quarta-feira poderá levar um dos itens solicitados para contribuir com as famílias atingidas. Os donativos serão recebidos no próprio CTG Farroupilha e destinados às pessoas que precisam de auxílio.

A organização reforça que toda contribuição é importante, especialmente neste momento de reconstrução e recuperação das famílias afetadas pelas chuvas.

A mobilização também demonstra a participação da comunidade nas ações de apoio ao Passo Novo, reunindo diferentes iniciativas em torno de um objetivo comum: ajudar os moradores atingidos a atravessar o período de dificuldades e retomar a rotina.