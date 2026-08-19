Ação integrada do CIOSP e Brigada Militar resulta na recuperação de dois celulares furtados

O sistema integrado de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) auxiliou a Brigada Militar na identificação e localização de um suspeito envolvido no desaparecimento de dois aparelhos celulares no Centro Cultural de Alegrete.

De acordo com as informações levantadas, as imagens das câmeras de segurança permitiram acompanhar o deslocamento do indivíduo após ele deixar o local com os aparelhos. Posteriormente, os celulares teriam sido repassados a terceiros.

Após os proprietários registrarem a ocorrência, as imagens e demais informações obtidas por meio do sistema de videomonitoramento foram utilizadas para auxiliar na identificação e localização do suspeito.

A partir do trabalho integrado, a Brigada Militar realizou a abordagem e conseguiu recuperar os dois aparelhos. Os celulares foram posteriormente restituídos aos respectivos proprietários.

A ocorrência evidencia a importância do videomonitoramento integrado e do compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança pública. A utilização das imagens contribuiu para ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança, possibilitando a localização dos envolvidos e a recuperação dos bens.

O caso também reforça o papel das ferramentas tecnológicas no apoio às ações de segurança e na apuração de ocorrências registradas no município