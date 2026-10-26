Ação integrada do CIOSP e da Guarda Municipal resulta em prisão por embriaguez

Uma ação integrada entre o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) e a Guarda Municipal de Alegrete resultou na prisão de um condutor por dirigir sob a influência de álcool. A ocorrência foi registrada após uma denúncia de que um veículo, Gol, trafegava de forma irregular, subindo em calçadas e realizando movimentos em zigue-zague pela via pública.

De acordo com as informações divulgadas pelos órgãos envolvidos, a Guarda Municipal foi acionada pelo CIOSP durante patrulhamento ostensivo para verificar a situação. O veículo foi localizado na Avenida Tiaraju, onde foi realizada a abordagem.

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Durante a fiscalização, identificou-se sinais de alteração da capacidade psicomotora do motorista, que é militar do Exército. Submetido ao teste do etilômetro, o condutor apresentou resultado de aproximadamente 0,43 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (mg/L).

Diante do resultado, foi dada voz de prisão ao motorista. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado à Delegacia de Polícia, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A ocorrência evidencia a atuação conjunta entre o CIOSP, responsável pelo recebimento e encaminhamento de informações operacionais, e a Guarda Municipal, que realizou a abordagem após o acionamento.

O atendimento à denúncia permitiu a localização do veículo e a intervenção dos agentes diante da suspeita de condução sob efeito de álcool, situação que representa risco à segurança viária.