Ação integrada mobiliza alegretenses e reforça alerta sobre a poliomielite

A mobilização em defesa da vacinação contra a poliomielite reuniu um bom número de participantes neste domingo (18), em Alegrete. A Caminhada Juntos Contra a Pólio encerrou a programação às 18h, depois de uma tarde dedicada à conscientização, à saúde e à integração entre famílias e entidades do município.

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Mais do que uma atividade de lazer, a iniciativa chamou a atenção para a importância de manter a vacinação em dia e de unir esforços para prevenir doenças que podem deixar sequelas permanentes. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença viral que pode provocar paralisia irreversível, especialmente quando atinge pessoas não imunizadas.

Parceria fortalece a mobilização

Um dos destaques da atividade foi o trabalho conjunto de diferentes instituições e projetos da comunidade. A mobilização foi organizada pelo Rotary Club Alegrete Norte Centro, Rotary Club Alegrete Sul, Interact Club e Rotaract Club, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o Projeto Pernas Solidárias.

A união das entidades permitiu reunir diferentes frentes de atuação em torno de uma causa comum: ampliar a conscientização sobre a prevenção da poliomielite e incentivar a participação da população nas ações de saúde pública.

A parceria entre organizações comunitárias e o poder público também demonstra a importância da colaboração para levar informações à população, estimular hábitos preventivos e aproximar os serviços de saúde das famílias.

Saúde, lazer e conscientização

A programação foi pensada para envolver pessoas de diferentes idades, com atividades físicas, brincadeiras para as crianças e ações de integração. A presença do personagem Zé Gotinha ajudou a aproximar o tema da vacinação do público infantil de maneira lúdica.

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde também participou com orientações para a atualização das carteiras de vacinação, oferecendo à comunidade a oportunidade de verificar a situação vacinal e identificar a necessidade de doses previstas no calendário de imunização.

A proposta de reunir informação, recreação e atividades voltadas à família buscou transformar a conscientização em uma experiência de participação comunitária.

Vacinação continua sendo fundamental

A poliomielite é uma doença grave, e a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção. Por isso, iniciativas como a caminhada ajudam a reforçar uma mensagem essencial: manter o esquema vacinal atualizado é uma responsabilidade que protege não apenas cada criança, mas também toda a comunidade.

A mobilização deste domingo mostrou como a atuação conjunta de entidades, serviços públicos e projetos sociais pode contribuir para dar visibilidade a causas importantes e incentivar a população a participar.