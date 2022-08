Ação integrada, no combate à sonegação fiscal, abordou centenas de veículos

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Orçamento e Finanças, através da Turma do Volante, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, realizou mais uma ação de fiscalização na última terça-feira, 02.

Ao total foram 197 notas verificadas nas operações de combate à sonegação fiscal no transporte de mercadorias que aconteceram na entrada principal do município, próximo ao Arco.

Os fiscais Laraine Ramos dos Anjos e Jocemar Soares da Silva com o apoio da Guarda Municipal.

Através das ações da Turma Volante, as abordagens a veículos e caminhões são realizadas nos principais trevos da cidade. Neste processo, as mercadorias são fiscalizadas, assim como as notas fiscais, o talão do produtor e a compatibilidade com a carga são verificados.