Ação na Praça Getúlio Vargas une educação e participação infantil no Maio Amarelo

A atividade integrou a programação do Maio Amarelo 2025, campanha nacional voltada à conscientização sobre segurança no trânsito.

A ação contou com a presença de crianças que participaram da Escolinha de Trânsito, um projeto voltado à educação no trânsito desde a infância. No espaço montado ao ar livre, foram utilizados semáforos, placas de sinalização e mini veículos. As crianças, em seus percursos como pedestres e motoristas, receberam orientações sobre regras básicas de circulação e segurança viária.

De acordo com o Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Uilian Rodolfo, a proposta visa promover a formação de condutas seguras desde a infância, utilizando métodos lúdicos para transmitir as normas de convivência no trânsito.

A iniciativa faz parte do calendário municipal de atividades do Maio Amarelo, que tem como objetivo reduzir o número de acidentes e promover um trânsito mais seguro por meio da educação e do envolvimento da comunidade.