Ação policial frustra tentativa de fuga e resulta em prisão de traficante na Zona Leste

De acordo com o registro da ocorrência, os policiais avistaram o indivíduo em via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou esconder um invólucro do tipo Zip Lock em um dos bolsos e correu em direção ao portão de uma residência. No trajeto, ele foi visto arremessando um pote transparente para o interior de um imóvel, que se encontrava com a porta aberta e apresentava sinais de estar desabitado.

O local é alvo de constantes denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Durante a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram no bolso esquerdo do indivíduo um invólucro contendo cinco pedras de crack, embaladas e prontas para comercialização. No bolso direito, foi localizado um aparelho celular.

No pote lançado para dentro da residência foram encontradas mais 30 pedras da mesma substância, igualmente embaladas. Além disso, durante as buscas, foi localizado no interior de um recipiente a quantia de R$ 197,50 em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Após realização de exame de praxe na UPA, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, na tarde desta segunda-feira(26).