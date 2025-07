Ação rápida do Ciosp e BM resulta em prisão por furto no Centro; veja o vídeo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem foi preso na madrugada de quinta-feira (4) no Centro de Alegrete, após ser flagrado com um botijão de gás furtado. A ocorrência foi registrada pela Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

De acordo com as informações, operadores do Ciosp visualizaram, por meio das câmeras de monitoramento, um indivíduo em atitude suspeita carregando um botijão de gás e tentando, por diversas vezes, esconder o objeto enquanto caminhava pelas vias centrais. A equipe manteve o acompanhamento em tempo real e acionou a Brigada Militar.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os policiais militares realizaram a abordagem e constataram que o botijão era produto de furto. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O botijão de gás foi apreendido e apresentado junto ao suspeito na DP.

A Secretaria de Segurança Pública reforça que o monitoramento 24 horas das câmeras do Ciosp tem auxiliado na prevenção de crimes e na atuação rápida das forças de segurança no município.