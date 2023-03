Aceno do governo em duplicar a BR-290 fica longe de atender a região Fronteira Oeste

As obras na BR-290 iniciaram em 2014 e o custo previsto na época era de R$ 583 milhões. Isso tudo relativo a uma extensão de 115 km, entre Eldorado do Sul e o interior de Pantano Grande.

Mas pouco mais de dois anos depois, ou seja em 2016. haviam sido concluídos só os viadutos de Charqueadas de Pantano Grande, e o de Arroio dos Ratos finalizado, mas sem rampa.

Vários trechos tiveram terraplenagem feita, mas parte do serviço acabou sendo perdido, pois o matagal tomou conta.

Em dezembro do ano passado, a cidade de Alegrete mobilizou lideranças políticas numa audiência pública em prol da duplicação em toda sua extensão. Na oportunidade o superintendente regional do DNIT no RS Hiratan Pinheiro da Silva, detalhou as obras na 290.

A retomada das obras ocorreu em 2022, com trabalhos na rodovia, e conclusão do trevo de Pantano e preparação para pavimentar alguns trechos curtos da duplicação, perto de Pantano. Para 2023, a previsão é gastar R$ 178,4 milhões e concluir 14 km da duplicação

A concessão para pedágios, acontece em paralelo às obras, onde o governo federal faz estudos para entregar a BR-290, a BR-392 e a BR-158, para a iniciativa privada assumir a duplicação da 290 e fazer terceiras faixas nas demais, cobrando pedágio. Porém, com o governo Lula, não está claro se o projeto será levado adiante

O Dnit no Estado informou apenas que a previsão é que a BR-290 tenha 14 quilômetros duplicados até dezembro. Será no lote 4, que vai do km 199 até o km 228, o que inclui a travessia urbana de Pantano Grande em direção ao trevo para Cachoeira do Sul. Para isso, o Orçamento da União prevê que sejam investidos R$ 178,4 milhões na BR-290 em 2023.

No início deste ano, perto de Pantano Grande, já havia vários trechos das novas pistas da BR-290 com base pronta e até camada de piche (chamada imprimação), etapa anterior à colocação de camada de asfalto. Em outros trechos, mais próximo ao trevo para Cachoeira, a terraplanagem feita há quase 10 anos seguia com mato.

Apesar de essa promessa de entregar 14 dos 115 km da rodovia agora em 2023, não está claro se o governo Lula pretende dar continuidade à duplicação por conta própria, nos próximos anos, ou se vai lançar o edital para conceder a BR-290, a BR-392 e a BR-158 para a iniciativa privada concluir as obras e cobrar pedágios.