Acerto de contas entre Gogoi e Periquito teve tiros e prisão

Na noite de domingo (5), Gogoi de 26 anos, foi preso pela Brigada Militar, no bairro Piola.

De acordo com a ocorrência, o acusado que já tinha antecedentes criminais, reside no bairro Tancredo Neves (Várzea), mas foi até a Piola para acerto de contas com outro indivíduo conhecido como Periquito.

Gogoi teria efetuado disparos de arma de fogo em via pública e no local havia crianças. A Brigada Militar foi acionada e o prendeu, porém a arma não foi localizada.

A companheira do Periquito foi até a Delegacia de Polícia com a guarnição. Ela quis fazer a ocorrência devido ao fato dos filhos pequenos que estavam no endereço que o acusado teria feito os disparos de arma de fogo.

Os dois foram ouvidos e feito registro por ameaça. O fato o ocorreu por volta das 21h30min.