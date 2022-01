Acesso ao aeroporto, de Alegrete, será pavimentado

“O governador Eduardo Leite havia recebido essas duas demandas do deputado Frederico Antunes. Nessa semana nos reunimos com o corpo técnico que deu ok para essas duas obras”, destacou Artur Lemos.

O vice-prefeito Jesse Trindade agradeceu mais uma vez a parceria do deputado Frederico no que diz respeito à demandas do município. “O Frederico prontamente soube dessas demandas e correu atrás para agilizar os trâmites junto ao governo. Essa será uma obra feita a várias mãos e parcerias: município do Alegrete, Governo do RS, Aeroclube do Alegrete – que vai doar o projeto – e o líder do governo, Frederico Antunes. Tudo isso, graças a ações do município que terminou o ano com superavit”, destacou o vice-prefeito.

Frederico comemorou mais uma conquista para a região da Fronteira, em especial o Alegrete. “Ontem, o prefeito Márcio esteve na capital para assinar convênios de obras para o município através do Avançar Pavimenta. Hoje, com o vice Jesse tratamos de obras de infraestrutura. Pedido que eu havia também recebido da nossa bancada na Câmara do Alegrete. É a prova que realmente viramos o jogo das finanças no RS e estamos colhendo os frutos com obras de investimentos através de parcerias do governo com os municípios da nossa região”, comemorou Frederico Antunes.

Assessoria Frederico Antunes