Acidente com morte na BR 287 em Unistalda

Um Chevrolet Classic LS, com placas de Santiago, envolveu-se em um grave acidente no final da tarde deste sábado, 22, na BR 287, localidade de Rincão dos Pavanelos, em Unistalda.

O veículo está em nome de uma locadora de automóveis e seu condutor, um homem ainda não identificado, morreu no local. Quem efetuou a locação do carro, porém, foi uma mulher.

O Classic saiu da pista e bateu com violência em uma árvore por volta das 18h. O impacto foi no lado do motorista.

A Polícia Rodoviária Federal está no local e a Polícia Civil também foi acionada. Devido a ausência de sinal de telefone onde ocorreu o acidente, ainda não foi possível obter o nome do condutor.

Fonte: Rafael Nemitz