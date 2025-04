Acidente com ônibus de estudantes da UFSM deixa sete mortos

Pelo menos sete pessoas morreram em um acidente de ônibus na cidade de Imigrante, interior do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira (4). Estudantes da Universidade Federal de Santa Maria estavam a caminho de um cactário quando o veículo, que transportava 35 pessoas, saiu da pista e tombou em uma ribanceira.

O acidente ocorreu na estrada Acesso Rota do Sol, próximo a uma indústria metalúrgica. Segundo informações preliminares, o veículo saiu da pista pelo lado esquerdo, perdeu os freios e acabou descendo uma ribanceira.

A rodovia onde ocorreu o acidente foi bloqueada em ambos sentidos para atendimento da ocorrência.

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) informou que os alunos e docentes que estavam no veículo são alunos do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico. A UFSM enviou uma equipe para o local para acompanhar o resgate.

Ainda na nota, a UFSM confirmou mortos no acidente.

A UFSM recebeu informações sobre o acidente ocorrido na cidade de Imigrante envolvendo um ônibus com 35 pessoas, estudantes e docentes da UFSM do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico, que estavam em visita técnica ao cactário Horst na cidade.

A UFSM deslocou equipe para o local para acompanhar o resgate.

Infelizmente, tivemos a confirmação por parte da Brigada Militar de óbitos. O número ainda não foi confirmado.

Na impossibilidade de seguirmos com as atividades normalmente na instituição, a UFSM decreta luto oficial de três dias, com suspensão das atividades acadêmicas e administrativas no dia de hoje (04) e amanhã (05) em toda a Universidade. As atividades essenciais estão mantidas.

Assim que mais informações forem confirmadas, atualizaremos esta nota.

Comitê de crise

Em entrevista para o grupo “A Hora”, o reitor da UFSM, Luciano Schuch, afirmou que a universidade criou um comitê de crise para acompanhar a situação.

Na entrevista, Schuch disse que os estudantes têm entre 17 e 25 anos. “Estamos procurando a informação correta do estado de saúde de cada um desses estudantes, até para deixarmos as famílias mais tranquilas, e também prestar todo o apoio necessário”.

Fonte CNN