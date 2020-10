Acidente com vítima fatal na BR 287 em Santiago

Compartilhar















A sexta-feira começou com acidente na BR 287, perto da Vila Branca.

Por volta das 5h houve uma saída de pista, seguida de capotamento. O motorista da S10 ficou preso às ferragens e morreu no local. A vítima é o militar da reserva (tenente), João Romoardo Morais Souto (62 anos). Ele serviu na Brigada e Polícia Rodoviária Estadual. Atualmente tinha um comércio de Bebidas (Nova Bebidas-24 Horas), em frente ao Banco do Brasil. Deixa três filhos: Cristian, Everton e Graziela Souto. O velório será na Capela Andres.

O acidente – Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a vítima se deslocava para o interior do município no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Civil compareceram no local e prestaram auxílio. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

Fonte: Éder Alves – Nova Pauta