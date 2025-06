Acidente de trânsito envolve dois veículos na rotatória da Praça General Osório

Share on Email

De acordo com informações apuradas no local, o Corsa preto trafegava em frente à loja Becker, enquanto o Corsa prata seguia no sentido Praça General Osório em direção à Avenida Doutor Lauro. Na rotatória, ocorreu o abalroamento transversal entre os dois veículos.

Conforme verificação das autoridades de trânsito, ambos os condutores estavam habilitados e os veículos apresentavam situação regular quanto ao licenciamento. Não houve registro de feridos na ocorrência.