Acidente deixa dois mortos e 13 feridos na ERS-210, em São Martinho

Um acidente no começo da manhã desta sexta-feira (16) deixou duas pessoas mortas e pelo menos 13 feridas na ERS-210, em São Martinho, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um carro e uma van bateram de frente na altura do km 28.

O motorista e o passageiro do carro morreram no local. Eles foram identificados como Eduardo Augusto da Silva Morgenstern, de 24 anos, e Guilherme Waldow Bottega, de 22.

Já os ocupantes da van ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais da região, todos em estado estável.

O trânsito no local ficou em meia pista, mas já foi liberado após o trabalho de perícia.

