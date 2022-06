Acidente deixa homem ferido em cruzamento no Centro

Segundo relato do motorista do carro, ele trafegava na rua Presidente Roosevelt, sentido Terminal/Centro. No cruzamento com a rua General Sampaio, o condutor do Golf disse que parou e ao avançar chocou-se com a moto.

O motociclista sentia dores no corpo e foi levado à santa Casa pelo Samu. Os dois veículos tiveram avarias. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência.

O acidente foi por volta das 10h no cruzamento das vias Presidente Roosevelt com General Sampaio em Alegrete.