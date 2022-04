Acidente deixa mãe e filha feridas em brinquedo do Rei Center Park

Mãe e filha ficaram feridas em acidente no brinquedo Crazy Dance, no Parque de diversões, Rei Center Park, na noite deste sábado (16), em Alegrete.

De acordo com os Bombeiros que realizaram o atendimento à criança de sete anos, ela queixava-se de fortes dores no peito, estava com os olhos inchados e com dificuldade de mantê-los abertos. Já a mãe da menina, sofreu uma fratura na perna direita e foi levada à UPA pelo Samu.

Segundo informações do gerente do Parque, Cristiano Pedroso, ele estava operando o brinquedo e o acidente teria ocorrido em decorrência de uma falha mecânica. Ele acrescentou que no final, depois que o Crazy Dance já tinha parado e as pessoas estavam descendo, quando restavam cerca de quatro usuários, o brinquedo teria, de forma automática, ligado novamente dando uma volta.

Por esse motivo, atingiu a perna da mulher e a cadeira bateu no peito da criança que caiu.

O Parque está dando toda assistência à família. A informação repassada pelo padrasto da menina, ao PAT, é de que ela vai realizar uma tomografia e a mãe vai para o raio X. Ambas estão conscientes e a avaliação é que o quadro é estável.

Já o brinquedo, vai ficar inoperante até a próxima segunda-feira(18), quando um técnico vem de Porto Alegre realizar uma avaliação e perícia.

Mesmo assim, Cristiano, acrescenta que todos os brinquedos do Parque passam por vistorias e manutenções. O acidente foi por volta das 19h.

Há mais de um mês na cidade, o Rei Center Park já estava com a saída programada para o próximo dia 21 de abril.

A família reside no bairro Centenário e o padrasto, está acompanhando a criança de sete anos e a esposa. O casal tem uma outra menina de 1 ano que ficou com um amigo.

O atendimento foi através do Samu e dos Bombeiros. Um funcionário do Parque permanece na UPA acompanhando todo o atendimento.