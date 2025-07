Acidente deixa uma pessoa morta na BR-290 em Santa Margarida do Sul

Share on Email

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu por volta das 7h.

O condutor de um Renault Scenic, com placas de Quaraí, perdeu o controle do veículo, que colidiu contra o guardrail da ponte, bateu na mureta e acabou rompendo a estrutura, caindo em um arroio às margens da rodovia. O motorista, identificado como Antônio Candido Farias Rodrigues, de 61 anos, natural de Quaraí, morreu no local.

A PRF informou que não houve necessidade de interdição total do trânsito, já que o veículo permaneceu sob a ponte. A perícia foi realizada e o fluxo de veículos segue normalmente no trecho.

Imagens: Uilian Pacheco | UP TV