Acidente em cruzamento da Avenida Assis Brasil deixa uma mulher ferida

Uma motociclista, de 39 anos, ficou com ferimentos e foi socorrida pelo Samu. A ambulância a encaminhou à Santa Casa.

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista de 69 anos, trafegava na Avenida Assis Brasil sentido bairro/centro. No cruzamento com a rua Severino Ribeiro, o condutor do Fiat Argo, foi realizar a conversão à esquerda quando a moto Honda chocou-se no carro. A motociclista seguia na preferencial sentido contrário, centro/bairro.

No aniversário da loja, empresário de Alegrete, perdoa 30 mil em dívidas de clientes

Com o impacto, a mulher sofreu lesões e foi atendida pela equipe do Samu. No carro, além do motorista também havia uma carona, ambos, saíram ilesos.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência em menos de 15 dias este é o terceiro acidente naquela região, próximo aos blocos BNH. Os dois veículos tiveram avarias.