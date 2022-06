Acidente em cruzamento deixa dois feridos e condutor com CNH vencida e sintomas de embriaguez é levado à DP

Na noite deste domingo(19), o motorista de um Gol, com CNH vencida há mais de 30 dias e sintomas de embriaguez, foi levado à Delegacia de Polícia, após acidente de trânsito, na região Central da cidade.

Conforme informações da Brigada Militar, o condutor do Gol trafegava na rua Venâncio Aires, Centro, em Alegrete. Ele teria avançado a preferencial e o motociclista que descia a Rua Dos Andradas, ao tentar evitar o acidente, perdeu o controle da moto e caiu, assim como, a carona.

Ambos sofreram escoriações e foram encaminhados à UPA. Conforme ocorrência, assim que os policiais militares chegaram no local, identificaram o motorista do Gol que estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida e ao ser convidado a realizar o teste do etilômetro, negou-se.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi realizada a ocorrência por acidente de trânsito. O homem que dirigia o Gol também foi autuado pelas infrações já o veículo estava em dia e foi entregue a condutor habilitado.