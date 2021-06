Acidente, em cruzamento, envolve veículo da Prefeitura de Alegrete

Compartilhe















Um acidente na manhã desta segunda-feira(14), envolveu um veículo da Prefeitura Municipal( Zeladoria) em Alegrete.

Segundo informações, a motorista de 37 anos, que dirigia o Ford Ka, trafegava na rua Maximino Marinho e o Corsa Classic na rua Ildo Meneghetti. No cruzamento das vias, o homem de 46 anos, que conduzia o veículo oficial, parou, mas ao avançar ocorreu a colisão entre os veículos. Não houve feridos, entretanto, danos de grande monta nos carros.

Foi realizado o teste do etilômetro em ambos condutores e o resultado foi zero. A Guarda Municipal realizou o atendimento da ocorrência. O acidente foi por volta das 7h40min, de hoje, no bairro Vera Cruz. Os airbags do ford Ka foram acionados, a mulher conduzia na preferencial.