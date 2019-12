Acidente em cruzamento, nesta madrugada, deixa feridos em Alegrete

Um acidente que ocorreu por volta das 2h desta terça-feira(24), no cruzamento da General Arruda com Rua Dos Andradas deixou duas pessoas feridas.

De acordo com a Brigada Militar, o motorista do Fox avançou a preferencial e foi atingido pelo Gol que subia a Rua Dos Andradas. Com o forte impacto, os dois veículos tiveram danos materiais consideráveis. O Fox perdeu o controle e subiu a calçada. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.

Sem condições de rodar os dois veículos foram retirados do local pelo guincho. Até a manhã desta terça(24), o relato era de que os feridos permaneciam em observação no hospital.