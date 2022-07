Acidente em fazenda mata jovem de Unistalada

Share on Email

O sábado, 09, começou com tragédia no interior de Santiago. O jovem trabalhador rural, Gian Viana (29 anos), de Unistalda, morreu nesta manhã, em acidente de trabalho em uma fazenda do santiaguense Cássio Bonotto.

Um implemento agrícola desprendeu-se do trator e caiu em cima dele. O trator estava parado. Gian fazia alguma manutenção quando o implemento se desprendeu e caiu sobre o jovem, apurou o jornalista João Lemes, em parceria com o Blog Rafael Nemitz.

Viana chegou a ser conduzido ao Grupo Hospitalar Santiago, mas não resistiu. Familiares e amigos estão no Pronto Socorro Municipal, em Santiago, em choque.

O jovem era casado com Cátia Ramos, tinha uma filha e um enteado. Uma de suas paixões eram os rodeios, onde conquistou muitos amigos. A mãe de Gian é funcionária da Escola Municipal Álvaro Martins. A cidade está em comoção devido a fatalidade e já são inúmeras as manifestações de apoio à família nas redes sociais.

Fonte: Blog Rafael Nemitz