Acidente, em sinaleira, envolve dois carros no Centro de Alegrete

Na tarde desta segunda-feira(22), um acidente envolvendo dois carros deixou uma das motoristas com lesões leves e danos de grande monta em ambos os veículos.

De acordo com a Brigada Militar, a condutora do Renault Clio trafegava na rua Vasco Alves sentido Praça Getúlio Vargas. No cruzamento com a rua Doutor Quintana, ela disse que teve um mal súbito e passou o sinal vermelho. Desta forma, a motorista do Ford Fiesta que descia a Praça Getúlio Vargas em direção a rua Dr Quintana colidiu no Clio. Com o impacto, os dois veículos ficaram com avarias significativas e não tiveram condições de rodar.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 15h na sinaleira localizada no cruzamento da rua Vasco Alves com Praça Getúlio Vargas – Igreja Matriz, em Alegrete. Não houve a necessidade de acionar o Samu.