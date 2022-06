Acidente entre caminhão do lixo e Renault no Centro

Por volta das 17h, desta quarta-feira(29), o motorista de um Renault Scenic trafegava na rua Barão do Amazonas, onde, segundo o proprietário do veículo, teve a frente cortada pelo caminhão do lixo, da Prefeitura Municipal de Alegrete.

O relato ao guarda municipal, que atendeu a ocorrência, foi de que o veículo(caminhão), estava com o sinal de pista acionado o que também impossibilitaria de compreender que o condutor iria fazer alguma conversão à direita. Mesmo assim, pela posição dos dois veículos, o motorista do carro, pontuou que o erro foi do condutor do caminhão que avançou, invadiu a sua pista e o abalroou.

Já o funcionário público, que dirigia o caminhão, ponderou que nunca havia sofrido acidente. A versão dele seria de que estaria saindo de um container, nas imediações, quando ocorreu o abalroamento.

O Renault teve danos de grande monta na lateral e o caminhão ficou com algumas avarias.

O registro no local e levantamento dos danos, foram realizados pela Guarda Municipal em razão de que não houve feridos.