Três pessoas morreram em um acidente de trânsito na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, na manhã desta terça-feira (14). Um carro bateu de frente em um caminhão, na altura do km 477 da rodovia, por volta das 6h15min.

Acidente entre carro e caminhão deixa três mortos na BR-290

As três vítimas eram ocupantes de um Prisma, da prefeitura de Uruguaiana, que colidiu em um caminhão boiadeiro com placas de Marau. Outras duas mulheres que estavam no carro foram hospitalizadas em estado grave. O motorista do caminhão saiu ileso.

A identificação das vítimas ainda não foi divulgada. Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros estão no local. O trânsito está em meia pista e há lentidão no trecho.

Informações Gaúcha/ZH