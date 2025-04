Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no centro de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações da Brigada Militar, o condutor de uma moto Honda relatou que seguia pela Avenida quando ocorreu a colisão com um veículo EcoSport, que teria avançado a via preferencial. A moto era ocupada por duas pessoas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As duas vítimas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para a Santa Casa de Alegrete.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal.