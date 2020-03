Acidente entre carro e moto deixa mulher ferida

A mulher, de 37 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada à UPA. Ela queixava-se de dores na perna.

De acordo com a Brigada Militar, o condutor do Onix trafegava na Avenida Doutor Lauro sentido bairro/centro. No cruzamento com a rua Vinte de Setembro ele fez a conversão à esquerda e cortou a preferencial da motociclista que descia sentido contrário. Ela disse aos policiais que tentou frear, mas não conseguiu evitar o acidente. Com o impacto, a mulher sofreu lesão na perna.

Os dois veículos tiveram avarias. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 8h30min, desta quarta-feira(11).