Acidente entre carro e moto, na Avenida Tiaraju, deixa casal ferido

No início da tarde desta segunda-feira(4), um acidente envolvendo uma moto Yamaha e uma Kangoo Renault, deixou um casal ferido.

O fato aconteceu na Avenida Tiaraju e próximo ao Saltos Cereais. Conforme informações da Brigada Militar, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido centro/bairro. No cruzamento com a rua Timbaúva, ao fazer a conversão à esquerda, o motociclista foi abalroado pela Kangoo Renault. Com os impacto, o casal que estava na moto caiu, sofreu escoriações leves e foram encaminhados à UPA. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.