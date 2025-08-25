Acidente entre carro e moto na rótula do Obelisco, na Avenida Tiaraju

De acordo com informações apuradas pela reportagem do PAT, os dois veículos trafegavam pela avenida quando ocorreu a colisão. O motorista do carro realizava a conversão para retornar no sentido Centro, momento em que houve o impacto com a moto.

O condutor da moto sofreu ferimentos e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde. A Brigada Militar atendeu à ocorrência.