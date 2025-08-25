Acidente entre carro e moto na rótula do Obelisco, na Avenida Tiaraju

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (25), na rótula do Obelisco, localizada na Avenida Tiaraju, em Alegrete.

25 de agosto de 2025 Flaviane Antolini

De acordo com informações apuradas pela reportagem do PAT, os dois veículos trafegavam pela avenida quando ocorreu a colisão. O motorista do carro realizava a conversão para retornar no sentido Centro, momento em que houve o impacto com a moto.

O condutor da moto sofreu ferimentos e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde. A Brigada Militar atendeu à ocorrência.

