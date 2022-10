Acidente entre carro e moto, na rua Mariz e Barros, deixa homem ferido

Na tarde desta sexta-feira(7), um motociclista, de 36 anos, sofreu algumas lesões ao chocar-se com uma caminhonete, na região Central, em Alegrete.

De acordo com os policiais militares, o condutor da Parati disse que descia a rua Mariz e Barros quando, no cruzamento com a rua Tiradentes, teria sinalizado com pisca alerta que iria fazer a conversão à esquerda, contudo, o homem que pilotava uma moto Honda, foi ultrapassar pela esquerda quando ocorreu o choque entre os veículos.

O piloto da moto foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e encaminhado à UPA. O motorista da caminhonete não se feriu.

O acidente foi no cruzamento das vias Mariz e Barros com Tiradentes, Centro.