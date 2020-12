Acidente entre carro e três motos deixa jovem ferido

O motociclista, de 19 anos, sofreu escoriações nas pernas. Não foi necessário acionar o Samu.

Conforme informações da Brigada Militar, a motorista de 33 anos trafegava na Avenida Eurípides Brasil Milano sentido centro/bairro. Em frente ao residencial João 23, ela disse que deu sinal para fazer a conversão à esquerda. Porém, os motociclistas estariam em uma velocidade considerável e não conseguiram parar. Dois colidiram na traseira e um na lateral do Celta. Com o impacto, o piloto da Honda que atingiu a porta do condutor, caiu e sofreu as lesões. Os outros dois motociclistas saíram do local antes da Brigada Militar chegar.

Já o jovem que pilotava a moto, relatou que trafegava no mesmo sentido da condutora, quando a mesma teria feito ,de forma abrupta, a conversão à esquerda sem dar o sinal indicando que iria fazer a manobra. Ele também citou que outras pessoas teriam presenciado o acidente e confirmariam a sua versão.

Ambos os relatos foram colhidos pelos policiais militares. O Celta e a Honda tiveram danos materiais e ficaram sem condições de rodar. Os dois veículos e os motoristas estavam com as documentações em dia. O registro foi realizado pela Brigada Militar por volta das 17h 20min, deste sábado(5). A proprietária do Celta não se feriu.