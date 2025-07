Acidente entre Corolla e Gol deixa motorista ferido no centro de Alegrete

Share on Email

Conforme informações da Brigada Militar, no local, os policiais constataram que um Volkswagen Gol, trafegava pela rua Maurício Cardoso no sentido Sul-Norte quando foi abalroado por um Toyota Corolla, que seguia pela rua Bento Gonçalves.

O motorista do Gol sofreu dores na cabeça e no joelho esquerdo, sendo atendido pela equipe médica do SAMU e encaminhado para a UPA.

O condutor do Corolla relatou aos policiais que não é morador de Alegrete e não conhece bem as ruas do município.