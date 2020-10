Compartilhe















No final da tarde desta quinta-feira(15), um acidente envolvendo um motociclista e uma caminhonete resultou em danos materiais.

De acordo com testemunhas, os dois veículos estariam no mesmo sentido. O acidente foi na rótula em frente ao Parque Doutor Lauro Dornelles. Os dois condutores, segundo um leitor do PAT, conversaram e saíram do local antes da Guarda Municipal. O acidente aconteceu na Avenida Tiaraju e envolveu uma Hilux e uma moto.

