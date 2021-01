Acidente entre dois veículos mobiliza Bombeiros, Samu, Guarda Municipal e Brigada Militar em Alegrete

Compartilhe















Dois homens ficaram feridos e foram conduzidos à UPA pela ambulância dos Bombeiros e pela Brigada Militar.

Segundo informações da Brigada Militar, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido na Avenida Tiaraju, em Alegrete. Próximo ao Parque Doutor Lauro Dornelles, o homem de 53 anos, que dirigia o Renault Clio, teria sinalizado para estacionar no lado esquerdo da via, nas imediações da Pista de Eventos, quando foi atingido pelo Siena, conforme relato aos policiais.

Com o impacto, ele teria rodopiado na pista e o carro saiu da Avenida. Os veículos tiveram avarias de grande monta e os dois motoristas, de 22 e 53 anos ficaram com ferimentos e foram levados à UPA. No local, além da Brigada Militar que atendeu a ocorrência, também estiveram os socorristas do Samu, os Bombeiros com a ambulância resgate e a Guarda Municipal. O acidente foi por volta das 20h desta terça-feira(26). Até o momento, a informação era de que as vítimas estavam em atendimento médico, ambos estáveis.

Fotos: PAT e Alessandro Neves