Acidente entre Etios e Oroch deixa uma pessoa ferida no centro de Alegrete

De acordo com informações apuradas no local, o condutor do Renault/Oroch, um homem de 63 anos, trafegava pela Rua dos Andradas quando teve a frente cortada pelo Toyota/Etios, conduzido por uma mulher de 75 anos.

Com o impacto, a motorista do Etios apresentou dores nas costas, na região da coluna, e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. O condutor do Oroch não teve ferimentos. A brigada Militar e o Samu atenderam à ocorrência. O Etios foi parar em cima da calçada.