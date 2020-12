Acidente entre Jeep Renegade e Gol deixa homem ferido

Compartilhe















O condutor, de 40 anos, do Gol sofreu lesões na face e foi conduzido à UPA pela ambulância dos Bombeiros.

Segundo informações da Brigada Militar, ele trafegava na Avenida República Riograndense sentido Centro/bairro. No cruzamento com a Avenida Inácio Campos, a motorista de 67 anos de um Jeep Renegade, avançou a preferencial e chocou-se com o Gol. Com o impacto, o homem ficou com lesões na face e foi levado à UPA. A idosa que dirigia o Jeep Renegade não se feriu. Os dois veículos tiveram avarias consideráveis.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Inácio Campos com Avenida República Riograndense por volta das 9h50min, desta quarta-feira(30).