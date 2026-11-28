De acordo com informações apuradas no local, o motorista do Jetta e o motociclista trafegavam no mesmo sentido pela rua Joaquim Nabuco. Segundo relato do condutor do carro, ele sinalizou que faria uma conversão à esquerda e, ao iniciar a manobra, percebeu a aproximação da moto, que era ocupada por um casal.

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Na tentativa de evitar a colisão, o motorista recuou o veículo, mas não conseguiu impedir o impacto. A moto atingiu a lateral do Jetta, na região da porta. Com a queda, o motociclista e a passageira sofreram ferimentos, além de serem registrados danos de maior monta na Honda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou atendimento às vítimas, que foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Guarda Municipal de Alegrete foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), após solicitação da Brigada Militar, para prestar apoio na ocorrência.