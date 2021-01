Acidente entre moto, carro e ônibus deixa homem ferido

Compartilhe















No final da tarde desta quarta-feira(6), um acidente envolvendo uma moto, um carro e um ônibus provocou lesões no motociclista.

De acordo com a Brigada Militar, o motorista do Punto trafegava, sentido bairro/centro, na rua Bento Manoel e o ônibus da Rodam, no sentido contrário.

Na sinaleira que faz cruzamento com a rua Brigadeiro Olivério, o piloto da moto Yamaha teria passado o sinal vermelho e foi abalroado pelo condutor do carro que também colidiu no ônibus. O motociclista que estava na rua Brigadeiro Olivério ficou com lesões, foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Todos os veículos tiveram avarias.