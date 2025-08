Acidente entre moto e caminhonete deixa homem ferido no Centro de Alegrete

Segundo informações apuradas no local pela equipe do Portal Alegrete Tudo, o motociclista, que conduzia uma Honda, seguia pela via preferencial — a Barão do Amazonas — quando foi atingido por uma caminhonete vermelha que trafegava pela rua David Canabarro. De acordo com testemunhas, o motorista da caminhonete teria avançado a preferencial, provocando a colisão.

O condutor da caminhonete, conforme relatos, permaneceu por alguns instantes após o acidente, mas acabou deixando o local antes da chegada da polícia.

A Brigada Militar foi acionada para registrar a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o motociclista à UPA.