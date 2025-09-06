Acidente entre moto e caminhonete deixa jovem ferida na rua Venâncio Aires

Uma jovem ficou ferida após um acidente de trânsito no início da tarde deste sábado (6), em Alegrete.

A colisão entre uma moto Honda e uma caminhonete Chevrolet Montana ocorreu na rua Venâncio Aires, próximo ao cruzamento com a rua Coronel Cabrita, Centro.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Alegrete Tudo (PAT), ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido pela Venâncio Aires quando, devido à extensa fila de carros no trecho, houve uma parada. Nesse momento, o motociclista acabou colidindo contra a lateral traseira da caminhonete.

Com o impacto, a passageira da moto caiu ao solo e bateu a cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa de Alegrete.

A Guarda Municipal foi a primeira a chegar ao local e prestou auxílio inicial no controle do trânsito. Em razão da existência de vítima, a ocorrência foi repassada à Brigada Militar, que assumiu os procedimentos legais.

