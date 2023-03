Acidente entre moto e carro na Assis Brasil deixa um ferido

Na manhã deste domingo(12), um acidente entre um Sandero e uma Honda deixou um motociclista ferido.

O acidente foi na Avenida Assis Brasil, entrada do estacionamento de uma farmácia. De acordo com informações dos policiais militares, o motorista do carro descia a Avenida e foi realizar a conversão, à esquerda, para entrar no estacionamento.

Assim que avançou, chocou-se com o motociclista que trafegava sentido contrário, também, na Avenida Assis Brasil – Cidade Alta.

Conforme o condutor do Sandero, devido a uma árvore no canteiro Central, ele não visualizou a moto. O piloto quexava-se de dores em uma perna pois bateu no carro. Ele foi levado à UPA pelo Samu.