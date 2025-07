Share on Email

Conforme a Brigada Militar, o motociclista seguia no sentido centro quando houve o impacto com o pedestre de 33 anos que atravessava a via.

O pedestre ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado à Santa Casa. O motociclista sofreu escoriações leves e também foi levado ao hospital.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência, que contou com apoio dos agentes da Guarda Municipal para controle do trânsito no local.