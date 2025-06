Acidente entre moto e táxi deixa um ferido na Zona Leste de Alegrete

Share on Email

De acordo com informações da Brigada Militar, um motociclista, que pilotava uma Honda, seguia pela Avenida República Riograndense. Na rótula de acesso às avenidas Tiaraju e Inácio Campos de Menezes, um táxi avançou e colidiu com a moto.

Com o impacto da colisão, o condutor da moto sofreu fratura no pé e foi encaminhado à Santa Casa de Alegrete por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os dois veículos envolvidos tiveram avarias. A Brigada Militar e o SAMU atenderam a ocorrência.