Acidente entre motociclista e adolescente em bicicleta motorizada deixa um ferido

Na tarde desta terça-feira (10), por volta das 17h20, um acidente de trânsito foi registrado na rua General Sampaio, no cruzamento com a rua Venâncio Aires, em Alegrete. A ocorrência envolveu um adolescente de 17 anos que conduzia uma bicicleta motorizada e um militar que pilotava uma moto Honda.

Segundo informações repassadas pela Brigada Militar, o relato inicial aponta que o adolescente trafegava pela via e teria avançado o sinal vermelho, momento em que foi atingido pela motocicleta. Ele sofreu lesões em decorrência do impacto e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Outro jovem, que também estava em uma bicicleta motorizada, não sofreu ferimentos. A moto envolvida teve danos significativos, e o condutor, que é militar, sofreu lesões leves.