Acidente entre ônibus e carro mata jovem de 24 anos, em Santa Maria

Um acidente entre um ônibus e um carro deixou uma pessoa morta e pelo menos três feridos, na RSC-287, em Santa Maria, Região Central do Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira (25). A vítima de 24 anos não teve a identidade divulgada.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão ocorreu pouco antes das 2h.

O ônibus é da Planalto Transportes e saiu de Porto Alegre com destino a São Borja. Segundo a empresa, 24 passageiros estavam no veículo. Ainda de acordo com informações iniciais repassadas pela Planalto, o carro teria invadido a pista contrária e colidido com o coletivo.

