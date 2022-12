Acidente entre Toyota e Honda na Avenida Alexandre Lisboa deixa um ferido

Share on Email

Na tarde deste domingo(4), um acidente entre uma Toyota e uma moto Honda resultou em um motociclista ferido, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, os dois veículos trafegavam pela Avenida Alexandre Lisboa quando, no cruzamento com a rua Expedicionário Cannes, o motorista da caminhonete disse que deu sinal indicando que iria fazer a conversão à esquerda, entretanto, a moto colidiu na lateral do veículo.

O piloto da Honda, também, seguia pela Avenida em direção ao Centro. Com o impacto o motociclista sofreu escoriações. Os ocupantes da Toyota nada sofreram.